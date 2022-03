ALESSO & SENTINEL AU COLABORAT PENTRU PIESA ONLY YOU

Artistul și producatorul Alesso a avut o luna ocupata, lansand doua single-uri, ce se fac remarcate prin sound-uri aparte. Apeland la Sentinel pentru crearea single-ului „Only You”, versatilitatea lui Alesso cu care acesta combina stilurile și genurile muzicale este scoasa in relief. Asculta AICI. Track-ul „Dark”, lansat pe 1 martie, a fost compus special pentru coloana sonora a filmului THE BATMAN. Asculta AICI. „Only You” este o piesa plina de energie, din care Alesso a inclus un teaser in spectacolele lui inca de la inceputul lui 2022. Mesajul este unul universal, care face referire la speranța…