Alessiah surprinde inceputul verii cu melodia “On My Way”, alaturi de un videoclip filmat la pitorescul lac Como din Italia, oferind o calatorie muzicala captivanta prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera romantica. Piesa “On My Way” surprinde esența cautarilor interioare, a curajului de a urma propriile vise și a explorarii sinelui in calatoria vieții. Melodia transmite un mesaj puternic de inspirație și incurajare pentru cei care se afla pe drumul descoperirii personale. Videoclipul reflecta perfect atmosfera melodiei, capturand frumusețea naturii și romantismul Italiei. Regizat de catre…