Alessiah lanseaza videoclipul piesei „Love Me”, de ziua ei de nastere

O mie de amintiri, un singur vis, emotii nenumarate si o poveste despre fiorii cei mai puternici ai dragostei: „Love Me” este o poveste relatata de catre talentata Alessiah, care poate fi o analogie la marea ei iubire – muzica. Munca, determinare, pasiune, dar si consecventa, acestea sunt atributele care o definesc pe tanara artista. „Love Me” este a treia piesa lansata de catre Alessiah anul acesta, pentru care a colaborat cu aceeasi echipa, a lucrat alaturi de Vanotek si Minelli la compunerea piesei si de Anton San la realizarea videoclipului. Videoclipul piesei „Love Me” a fost filmat in Grecia…