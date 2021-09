Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Lala și Tamaz colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Rupem basul”, un single fresh de vara, plin de energie, cu un sound dance catchy și multa voie buna. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Zaga, Loredana Cavasdan, Razvan Dediu și DJ Sava, „Rupem basul” este o piesa cool, despre…

- Shawn Mendes a lansat noul sau single „Summer Of Love”, alaturi de Tainy. Piesa este produsa de Tainy și NEON16. Videoclipul a fost filmat in Mallorca, Spania, in regia lui Matty Peacock, care anterior a regizat videoclipul „Wonder” al lui Shawn, precum și videoclipuri pentru Selena Gomez, Billie Eilish…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- O fire rebela, provocatoare și nonconformista, Courtney Love, soția legendarului și regretatului artist Kurt Cobain, a fost catalogata de revista Rolling Stone ca fiind cea mai controversata prezența feminina din istoria rock-ului alternativ. Rian Cult revine acum cu piesa „Courtney Love“, o melodie…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…