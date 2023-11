Alessiah lansează prima melodie cu versuri în limba română – “Împreună”, alături de Comann Alessiah lanseaza single-ul “Impreuna” care marcheaza doua premiere: prima ei colaborare cu un artist din zona urbana – Comann, dar și prima melodie cu versuri in limba romana. “Pe parcursul drumului meu, mereu spuneam ca momentul in care voi lansa o piesa in romana nu va exista. Mereu m-am putut exprima mai ușor in engleza și-mi lasa impresia ca suna mai melodios. Insa, mi-am dat seama ca totul este despre piesa in sine și este job-ul tau ca artist sa o faci sa sune bine, indiferent de limba. Drumul meu mi-a adus aceasta oportunitate, “Impreuna” este o colaborare intre mine și Comann, care scoate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

