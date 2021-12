Alessiah a inceput anul 2021 cu melodia „Darling”, iar acum, la finalul anului, lanseaza o versiune inedita a piesei, alaturi de ATL, un artist originar din Mexic – “Estas Tu (Darling)”. Noua varianta a piesei conține versuri in limba spaniola de la ATL, dar și o parte in limba spaniola de la Alessiah, fiind prima data cand tanara artista din Romania aduce in cantecele ei o noua limba straina. „Eu și ATL speram sa va bucurați de aceasta piesa! I’M HAPPY Acest cantec vorbește despre doi indragostiți din țari diferite care s-au cunoscut unul pe celalalt și, chiar daca vorbesc doua limbi diferite,…