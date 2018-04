Stiri pe aceeasi tema

- Oana Matache, sora mai mica a Deliei, și-a botezat fetița, duminica (15 aprilie). Nașica a fost chiar Delia, care și-a luat foarte in serios rolul. Vizibil emoționata, cantareața a venit la biserica odata cu sora ei. La biserica, Delia s-a imbracat intr-o rochie scurta, de culoare aurie. Ea a ales…

- UPDATE: 14:15 Din primele imagini, Gabriela Cristea a ales o coafura lejera, cu parul desfacut și ușor ondulat. Machiajul este foarte intens, cu multe nuanțe de negru și de gri, un contrast pentru ochii ei albaștri. Zi emotionanta pentru Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi Clonda. Cei iși creștineaza…

- Alessia a dezvaluit, la emisiunea ”Rai, da Buni”, prezentata de Mihai Morar, cum va decurge botyezul micuțului Alvin, baiețelul ei. Alessia a vorbit despre botezul micutului Alvin si despre o dorinta puternica pe care o avea inca de cand era mica. Artista asteapta cu nerabdare momentul, iar emotiile…

- S-au scurs aproape patru luni de cand baiețelul ei s-a nascut și i-a schimbat pentru totdeauna viața. Iar luna aceasta va fi petrecere mare in familia artistei Alessia. Micuțul Alvin-Christian va fi creștinat, iar pregatirile sunt in toi. Dupa mici cercetari, am aflat ce au cantareața și partenerul…

- Prezent pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Pepe a vorbit despre viața de familie, ce va face de Paște, despre cariera sa, dar și despre discuțiile-problema din mariaj. In cadrul interviului, artistul a dezvaluit ca și-ar dori ca fetele sale sa nu devina cantarețe sau actrițe, pentru ca și-ar petrece…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…