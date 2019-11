Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a fost in platoul unei emisiuni TV, unde a povestit ca a acceptat sa se casatoreasca din rușine fața de Traian. Inca soțul Andreei Antonescu, pentru ca cei doi nu au semnat actele de divorț deocamdata, a pus la cale un plan pentru a o cere de soție. Totul a fost fix pe placul vedetei,…

- Iulia Albu, celebra pentru exigenta sa, a felicitat-o pe fiica lui Gigi Becali. EXCLUSIV Gigi Becali, detalii-bomba despre NUNTA. Ce zestre i-a dat Teodorei: "Eu sunt imparatul Romaniei!" "Teodora Becali a marcat o apariție de real bun gust si de o medestie de care puține persoane cunoscute…

- Teodora Becali a reușit sa atraga admirația tuturor in ziua nunții. Cele doua rochii de mireasa purtate au fost comentate și de Iulia Albu, placut impresionata de alegerea facuta de fiica lui Gigi Becali. „Teodora Becali a marcat o apariție de real bun gust si de o medestie de care puține persoane cunoscute…

- Anamaria Prodan se remarca intotdeauna prin tinute exceptionale la toate evenimentele la care participa. Fiind mereu o aparitie deosebita, nu avea cum sa nu fie la fel surprinzatoare, mai ales la nunta fiicei lui Gigi Becali.

- Hailey Bieber, rochia de mireasa despre care vorbeste toata lumea A trecut mai bine de o saptamana de cand Hailey si Justin Bieber au avut parte de o nunta ca la carte. A fost o zi de basm desfasurata intr-un decor feeric, iar toata lumea s-a intrebat pana acum cum a aratat rochia de mireasa a lui Hailey.…

- Simona Halep va debuta, curand, la turneul de la Wuhan in proba de simplu. Pana atunci, insa, a facut senzație cu rochia pe care a purtat-o la petrecerea jucatoarelor, gazduita de organizatori in debutul competiției. Simona Halep spera la caștigarea trofeului de la Wuhan, dupa eșecul de la US Open,…

- Cantareața Andreea Balan face nunta cu George Burcea duminica, 15 septembrie 2019. Artista le-a aratat fanilor sai de pe rețelele de socializare cum arata prima dintre cele trei rochii de mireasa pe care le va purta la eveniment. de asemena ea le-a transmis și un mesaj fanilor, prin care le mulțumește…

- Frumusetea romancelor a impresionat din nou o lume intreaga pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia. Senzuala Madalina Ghenea a stralucit sub obiectivele fotografilor. La fel si modelul roman Madalina Doroftei care a venit la eveniment intr-o rochie roz.