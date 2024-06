Stiri pe aceeasi tema

- Fiorentina a anuntat marti ca Raffaele Palladino va fi noul sau antrenor din stagiunea viitoare, dupa ce a impresionat in ultimele doua sezoane, cu resurse limitate, la carma altei echipe din Serie A, Monza, informeaza agentia ANSA. Tehnicianul in varsta de 40 de ani il inlocuieste pe Vincenzo Italiano.…

- Tragedie in voleiul romanesc! Fostul antrenor Sorin Pop a murit in noaptea de sambata spre duminica, la 56 de ani (nascut pe 28 septembrie 1967). Acesta a obținut trei titluri de campion al Romaniei. A murit Sorin Pop la 56 de ani Sorin Pop a murit bruc. Acesta a ocupat funcția de antrenor secund al…

- Germano-italianul Domenico Tedesco, actualul selectioner al Belgiei, este unul dintre candidatii la postul de antrenor al echipei italiene de fotbal AC Milan, anunta Gazzetta dello Sport, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres.

- Fostul international Fabio Cannavaro este noul antrenor al formației italiene Udinese, echipa care in acest moment se lupta pentru salvarea de la retrogradarea in Serie B. „Udinese anunta ca l-a eliberat pe Gabriele Cioffi de atributiile sale de antrenor al primei echipe. Fabio Cannavaro este noul tehnician…

- Gaeșteanul Calin Petrișor va urca din nou in ring pentru a-și demonstra calitațile pugilistice și maiestria pe care a demonstrata-o in salile de antrenament. Tenacele luptator il va infrunta la Targoviște pe spaniolul David Navarro in cadrul galei de kickboxing „Confruntarea Titanilor Road to DFS”.…

- Giorgio Scalvini, fundasul echipei Atalanta Bergamo si al nationalei de fotbal a Italiei, va fi indisponibil circa o luna dupa ce a suferit o accidentare la piciorul stang, a anuntat marti site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres. In afara partidelor din Serie A, Giorgio Scalvini va rata meciurile…

- Emmanuel Petit, 53 de ani, a parasit Arsenal in 2000 pentru a semna cu Barcelona, la insistențele proaspetei sale soții, Agathe de La Fontaine. In 2001 s-a desparțit de clubul blaugrana. In 2002, a divorțat de actrița franceza. ...