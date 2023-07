Alessandro lansează piesa Mai stai Alessandro, caștigatorul emisiunii concurs „SuperStar”, lanseaza piesa „Mai stai” și se apropie de completarea EP-ului sau de debut. „Mai stai” duce ascultatorii intr-o calatorie sonora unica, transmițand trairi puternice și un mesaj emoționant. Cu vocea sa inconfundabila și abilitatea de a captiva sufletele audienței, Alessandro ne ofera o interpretare sincera și plina de sensibilitate. Piesa surprinde povestea unei iubiri puternice in care persoana iubita este rugata sa mai stea macar pana la rasarit pentru a-și aminti de momentele frumoase, chiar daca ambii au greșit pe parcursul relației.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

