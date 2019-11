Alessandra Stoicescu a revenit la televiziune. Cum arată la trei luni de când a născut La doar 3 luni de la nașterea Sarei, Alessandra Stoicescu revine in super forma pe micul ecran, la Antena 1, cu o campanie extraordinara. „Este o campanie de suflet la care muncesc mult și cu drag, deși sunt din ce in ce mai multe ore pe zi in care trebuie sa ma despart de Sara. Știu insa ca sunt un exemplu bun pentru ea și atunci cand va crește și va vedea ce am facut, va fi mandra de mine. Prezint gala AJUT EU pe 29 noiembrie, intr-o ediție speciala, cand Antena 1 implinește 26 de ani și Sara 4 luni, așadar totul se leaga perfect. Avem in ADN-ul nostru sa ajutam, sa schimbam vieți! Sunt convinsa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

