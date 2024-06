Stiri pe aceeasi tema

- Emoție, fiori și bucurie pura, așa poate fi rezumata pe scurt cea mai noua piesa semnata Andrei Ursu. ,,Langa tine” este un single perfect pentru vara, ce continua sound-ul retro al artistului. Piesa e o oaza de sinceritate despre dragoste, care captureaza perfect intalnirea a doua suflete. Piesa a…

- Alexandra Capitanescu, caștigatoarea emisiunii Vocea Romaniei 2023, lanseaza piesa „A ta”, care este piesa perfecta de ascultat in drum spre mare. Dupa succesul precedentelor sale lansari, Alexandra Capitanescu revine in forța cu o melodie care va deveni foarte ușor și rapid soundtrack-ul acestei veri…

- In fiecare an, sute de mii de fani alaturi de cei mai mari artiști și DJ scriu un nou capitol al uneia dintre cele mai frumoase experiențe de festival la nivel global, UNTOLD. Votat ca unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, UNTOLD se pregatește sa iși deschida porțile universului magic…

- Amna și Robert Toma ne poarta intr-o calatorie „De la dragoste la ura” in noul lor single, o piesa sensibila despre doi indragostiți dintre care se stinge iubirea, lasand rani adanci in urma. Despre noua piesa, dar și despre multe altele, cantareața ne-a dezvaluit mai multe la Fresh by Unica, intr-un…

- O noua lansare in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject! Pietro (Petronel Neculaeș), artistul care a surprins publicul cu piesa sa de debut, „Intre noi”, revine cu o noua lansare de piesa! Este vorba „Schimbator ca vantul”, o melodie cu sound modern, in stil pop, cu un text foarte romantic, dar și…

- Andreea Balan lanseaza „Povestea sufletului meu”, single ce poarta numele show-ului pe care artista il va susține pe 16 octombrie la Sala Palatului, o poveste despre viața și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. Piesa este insoțita de un videoclip plin de culoare si…

- Noua lansare in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject! Tanara interpreta din Republica Moldova, Andreea Bejenaru lanseaza piesa și videoclipul „Nu ma uita”, incolaborare cu interpretulșiproducatorulEL Radu, cel care a compusșiprodusacest single, alaturi de echipasamuzicala. Din spuseleacestuia: “Andreea…

- Primavara ramane a fi anotimpul preferat de mulți artiști, atunci cand vine vorba de lansari muzicale. Vicky Donțu, noua tanara artista din cadrul familiei muzicale #ELRaduProject debuteaza cu piesa „Lumea e a ta”, o piesa plina de energie și sound fresh. Single-ul este compus și produs de catre interpretul…