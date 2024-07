Alessandra ne invită în ,,Grădina” sa „Gradina”, cea mai noua piesa semnata Alessandra, ne introduce intr-un univers liric plin de ințelesuri profunde. Acest imn al bunatații și al responsabilitații personale ne amintește de puterea alegerilor noastre in a transforma lumea intr-un loc mai bun. Producția piesei este semnata de talentatul Alex Cotoi, a carui expertiza aduce un sunet unic și rafinat, in timp ce vocea inconfundabila a Alessandrei adauga emoție și autenticitate versurilor scrise chiar de ea. Enjoy! Alessandra, pe numele sau real Alexandra Stanciu, canta de la varsta de 4 ani. Tanara a avut o relație armonioasa cu lumea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

