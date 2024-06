Alessandra a lansat piesa “Supposed To Be”

Stiri pe aceeasi tema

- „Cand am compus aceasta piesa mi-am zis in gand: ”, a spus, mai in gluma-mai cu puțina modestie, frumoasa Diana Ionița, promovand ideea noii melodii pe care a ales sa o lanseze chiar luna aceasta, la inceput de sezon de evenimente. Cantareața a precizat ca melodia … Articolul Diana Ionița a lansat piesa…

- Partidul SENS (Sanatate Educație Natura Sustenabilitate) a lansat duminica seara un manifest inedit in contextul alegerilor locale de pe 9 iunie, inregistrat și filmat in ultimele zile in Bacau. Piesa este cantata de Codrin-Bogdan Cimpoeșu, a fost inregistrata cu ajutorul lui Alexsay (Alexandru Mihalea)…

- Formația timișoreana JazzyBIT a lansat un nou videoclip pentru piesa Chill Trip de pe cel mai recent material discografic al lor numit Drive. Clipul a fost inregistrat live in studioul on.set.hdv de catre Amalia Gaița și Cristina Precupaș și a fost mixat și masterizat de Cristian Sol Faur la Consonance…

- Melodia „Made in Romania” s-a viralizat repede pe rețelele de socializare. In special fotbaliștii se filmeaza in timp ce danseaza pe deja celebra manea a lui Ionuț Cercel, iar imaginile cu cei de la Inter Milano din vestiar, imediat dupa ce au cucerit titlul in Italia, au facut inconjurul lumii.Chiar…

- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…

- ”Nasty”, filmul biografic al lui Ilie Nastase, lansat la Sala Palatului din București in prezența lui Boris Becker! Legendarul tenisman, fost numarul 1 mondial, a ținut un discurs special despre ce a insemnat exemplul lui Nastase in tenis. La premiera de gala a documentarului realizat de Tudor Giurgiu…

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau de acasa din PA. Acest…

