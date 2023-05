Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, la Antena 3, ca exista un risc de „zero la suta” ca Romania sa nu realizeze reforma pensiilor speciale in termenii prevazuți in PNRR, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale apreciaza intr-un raport ca nu vor fi reduceri substantiale de cheltuieli, prin…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, joi, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale au precizat…

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marți, 7 martie, la Digi24, ca jalonul 215 din PNRR, care se refera la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, prevede doua condiții esențiale, sustenabilitatea și contributivitatea. „Daca nu ajungem la o solutie cu Comisia…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca Banca Mondiala ”a fost un partener extrem de serios” in ceea ce priveste consultanta acordata autoritatilor romane cu privire la reforma pensiilor acordate in baza unor legi speciale. Budai precizeaza ca expertii Bancii Mondiale au tinut cont, in elaborarea…

- ”Spus asa, taiate, e asa... prea direct. Vor fi recalculate acele pensii care depasesc cuantumul veniturilor incasate in timpul activitatii. Absolut toate. Cu precizarea clara ca nu se va atinge nimeni de partea de contributivitate”, a declarat Budai, miercuri seara, la un post TV, relateaza News.ro.Astfel…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

BM a remarcat ca pensiile magistraților și cele ale foștilor angajați din Aviația Civila sunt mult prea mari, fiind suplimentate cu sume enorme de la bugetul de stat.