- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 196 de voturi "pentru", 59 "impotriva" si patru abtineri, o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu și semnat de peste o suta de parlamentari PSD care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese…

- Parlamentari PSD si ALDE au inregistrat la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care se propune ca alesii locali membri ai partidelor politice absorbite prin fuziune sa devina consilieri independenti.Propunerea legislativa ar urma sa modifice statutul alesilor locali si sa reglementeze situatia…

- Parlamentari PSD si ALDE au depus la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care se propune ca alesii locali, membri ai partidelor politice absorbite prin fuziune, sa devina consilieri independenti.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. In februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional. "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa potrivit caruia consilierii care nu se prezinta la sedinta sau refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de...

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege, scrie ...

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la...