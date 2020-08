Aleșii județeni au votat scăderea tarifului pentru colectarea deșeurilor reciclabile Vineri, 28 august, a avut loc ultima ședința din aceasta luna a Consiliului Județean Bacau. Cu excepția punctului 14 de pe ordinea de zi, rezervat asocierii CJ cu municipiul Bacau in vederea construirii unui centru administrativ cultural multifuncțional, toate celelalte proiecte de hotarari au primit votul majoritar necersar adoptarii. Cele mai multe proiecte au fost […] Articolul Aleșii județeni au votat scaderea tarifului pentru colectarea deșeurilor reciclabile apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

