- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Dupa Polonia, pentru care Parlamentul European a solicitat deja invocarea Articolului 7, adica retragerea dreptului de vot pentru incalcarea valorilor statului de drept, este posibil sa vedem ca, marti, o cerere similara va fi formulata privind Ungaria.

- Președintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, a afirmat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca derapajele recente ale lui Darius Valcov și Liviu Pop afecteaza relațiile germane-romane, iar faptul ca guvernul nu s-a delimitat de ele arata ca le ...

- In perioada 2017-2018, agricultura romaneasca a absorbit fonduri europene in valoare de 6,53 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In 2017, suma totala s-a ridicat la 3,3 miliarde de euro, iar in...

- Aproximativ 200 de milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite in constructia unei autostrazi intre Berettyoujfalu si Debrecen, in estul Ungariei, informeaza Comisia Europeana, printr-un comunicat de presa. 'Acest proiect finantat de Uniunea Europeana va permite oamenilor din…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, un proiect care modifica statutul deputatilor si senatorilor, in sensul ca deputatii si senatorii vor avea dreptul legal de a intermedia relatia dintre cetateni si potentiali investitori cu administratia publice si locale.

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie, redistribuirea locurilor in Parla- mentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexitului, in vederea viitoarelor alegeri europene care vor avea loc intre 23 si 26 mai 2019. Conform noii chei de distributie, Romania va castiga un mandat in…

