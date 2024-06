Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa fluierul final din Portugalia - Cehia 2-1, in timp ce fotbaliștii lusitani salutau publicul, doi spectatori au patruns pe teren, cel mai probabil in incercarea de face o poza alaturi de vedetele A Selecao # Stewarzii i-au imobilizat pe amandoi, apoi i-au scos cu forța de pe teren. Ceva…

- Celebrul vlogger IShowSpeed, admirator declarat al lui Cristiano Ronaldo, și-a așteptat idolul in parcarea stadionului din Leipzig dupa Portugalia - Cehia 2-1, in speranța ca-l va intalni din nou fața in fața pe CR7. Nu s-a intamplat, a ieșit circ cu peste 190.000 de oameni urmarind totul pe YouTube!…

- Turcia - Georgia, primul meci al grupei F, se joaca astazi, de la ora 19:00, pe Signal Iduna Park din Dortmund. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. Portugalia - Cehia este celalalt meci al grupei F și se joaca de la ora 22:00, la Leipzig. Turcia - Georgia, live de la…

- Mii de suporteri au așteptat naționala Portugaliei la Marienfeld, locul unde Cristiano Ronaldo și colegii lui se vor caza in perioada Euro 2024. Portugalia face parte din grupa F a Campionatului European. Le are adversare pe Cehia, Turcia și Georgia. Debutul naționalei pregatite de Roberto Martinez…

- O specie invaziva de țanțar (țanțarii tigru) s-a instalat in 13 țari din Uniunea Europeana, inclusiv Franța, Spania și Grecia. Experții leaga prezența lor de creșterea febrei dengue in Europa. Schimbarile climatice creeaza condiții favorabile pentru raspandirea țanțarului tigru, a declarat Centrul European…

- Fundașul spaniol Dani Carvajal, marcatorul primului gol din finala Ligii Campionilor, caștigata de Real Madrid cu scorul de 2-0 in fața Borussiei Dortmund, a fost ales cel mai bun jucator al meciului disputat sambata seara pe Wembley. Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor,…

- Demonstrație excepționala a talentului, premiata pe masura! Albert Gugulan și-a demonstrat și in afara granițelor țarii iubirea pentru muzica și pian, și a primit marele premiu al concursului internațional „Stelle di Roma 2024”. Trofeul „Grand Prix Il Premio Absolutto” al concursului internațional de…

- Leonard Manta este vicecampion mondial in 2022 si european in 2023 cu echipa Romaniei. La prima etapa din 2024 a Cupei Mondiale la gimnastica aerobica, intrecere care se desfasoara in Portugalia, la Cantanhede, participa, la reprezentant al Romaniei, si Leonard Manta, de la CS Farul Constanta antrenor,…