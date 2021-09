La cațiva kilometri de Casa Alba, un funcționar ales din Washington iși are și el biroul, deși nu tocmai oval: in numele circumscripției sale, Joel Caston oficiaza din celula sa de inchisoare. Incarcerat pentru o crima comisa cand era adolescent, acest barbat de 45 de ani a devenit primul deținut din capitala SUA care a […] The post Ales la Washington, un deținut face politica din inchisoare first appeared on Ziarul National .