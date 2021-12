Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul anului 2021 in tradiționala ancheta a Gazetei Sporturilor, exclude varianta de a mai reveni vreodata pe banca primei reprezentative. La fel cum a facut-o și in interviul acordat Gazetei dupa ce a primit pentru a cincea oara in cariera premiul pentru „Antrenorul…

- Ca o recunoaștere a numeroaselor proiecte de modernizare a spațiilor publice și de regenerare urbana, Asociația Municipiilor din Romania a premiat municipalitatea targovișteana cu trofeul „Regenerare urbana a spațiilor publice”, decernat cu prilejul Galei AMR 2021.„Sunt onorat sa primesc, in calitate…

- Presa din Ucraina anunta ca Dinamo Kiev cauta antrenor in locul lui Mircea Lucescu, care la anul va implini 77 de ani. Ucrainenii au pus ochii pe Abel Ferreira, care o pregateste din 2020 pe Palmeiras, alaturi de care a castigat doua Copa Libertadores. Mircea Lucescu a avut un prim sezon de vis la Dinamo…

- Jurnaliștii brazilieni de la UOL Esporte, preluați de presa din Ucraina, susțin ca Dinamo Kiev, clubul pregatit de Mircea Lucescu, s-ar fi aflat in contact in ultimele luni cu tehnicianul portughez Abel Ferreira, actualul antrenor al lui Palmeiras. Informație surprinzatoare livrata de presa braziliana,…

- Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori romani din istorie, iar rezultatele sale de-a lungul carierei au ramas in filele istoriei. In prezent, Il Luce o pregatește pe Dinamo Kiev, alaturi de care a reușit sa se califice in grupele Champions League, dar și sa cucereasca totul in competiția…

- Mircea Lucescu (76 de ani), actualul antrenor de la Dinamo Kiev și selecționer al Romaniei intre 1981 și 1986, a comentat meciul dintre Germania și Romania, scor 2-1, din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Invinsa clar in Supercupa de marea rivala, Dinamo Kiev n-a mai fost surprinsa in aceasta seara in campionat, pastrand trei puncte avans fața de Șahtior Donețk dupa o remiza alba, scor 0-0. Mircea Lucescu a pierdut Supercupa, 0-3, tot la Kiev, pe 22 septembrie. A vrut sa caștige neaparat și Șahtior…