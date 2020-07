Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si 22 de judete din Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei se vor afla vineri sub Cod galben de canicula, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vreme instabila in 24 de judete Vremea va fi instabila în 24 de judete. Este vorba de un cod galben, care vizeaza centrul, vestul și nordul țarii, dar și zona de munte, unde sunt așteptate averse, descarcari electrice, grindina și vijelii . Pâna joi seara…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula, valabila joi si vineri, in in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in parte a Moldovei. Temperaturile vor ajunge si la 37 de grade Celsius. Pentru restul tarii, a fost emis cod galben sau cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pana sambata…

- ANM a emis, joi, mai multe alerte meteo cod galben și portocaliu, in care anunța pe de o parte vant puternic pana vineri in noua județe, pe de alta canicula in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, prima atentionare Cod galben de canicula din acest an, valabila atat joi cat si vineri in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in sudul si centrul Moldovei.

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina pentru 15 județe ale țarii, in vigoare pana joi dimineața. Cantitațile de apa vor ajunge și la 70 l/mp. Clujul e sub avertizare cod galben de instabilitate…

- ANM a emis, in urma cu puțin timp, mai multe avertizari meteo de coduri galben și portocaliu de ploi și vijelii pentru mai multe zone din Romania.AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00Fenomene vizate: instabilitate…