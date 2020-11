Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii de protecție trebuie combinata cu masuri suplimentare, in condițiile in care capacitatea totala de filtrare a maștii este insuficienta (valoare medie masurata ≤ 72,90 %), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fața. Conform unor alerte emise pe sistemul european RAPEX, masca este…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de miercuri, in toate unitatile administrativ-teritoriale din judetul Satu Mare in care rata incidentei COVID-19 depaseste 1,5 la mia de locuitori, potrivit unei hotarari a Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)."Se adopta…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a primit, prin sistemul RAPEX, trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia, a scris, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul institutiei.Alerta RAPEX emisa de Luxemburg:…

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Buzau, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat mai multe masuri care impun obligativitatea purtarii maștii de protecție in preajma școlilor și in spații publice aglomerate. Este obligatorie…

- Autoritatile locale din comuna Slimnic au decis ca, incepand de sambata, este obligatorie purtarea mastii de catre toate persoanele, mai putin de catre copiii cu varsta sub cinci ani, in toate spatiile publice deschise, informeaza un comunicat de presa al Institutiei Prefectului Sibiu transmis, vineri,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) Brașov a dispus masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu Covid-19 in zona Manastirii Constantin Brancoveanu din Sambata de Sus, pentru sarbatoarea de Sfanta Maria, din 15-16 august. Astfel, sambata și duminica, in intevalul orar…