Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un nou avertisment de tip cod galben de inundații pentru mai multe județe din țara, printre care și Clujul.Se anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale…

- Hidrologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pana la ora 24.0u8,0, pentru raul Trotuș, conform Institutului Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).„Fenomene vizate: scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o avertizare Cod rosu de inundatii pe rauri din judetele judetele Alba, Mures si Sibiu, valabila pana miercuri, la ora 3:00, anunța AGERPRES.Potrivit hidrologilor, in aceste zone se pot produce scurgeri…

- ARTICOL actualizat in 23 iunie 2020, ora 10:41. Rauri de pe raza a sapte judete sunt vizate de o avertizare Cod rosu de inundatii pe parcursul zilei de marti si pana miercuri la orele pranzului, in timp ce cursuri de apa din alte 27 de judete vor fi sub atentionari Cod galben si Cod portocaliu de viituri…

- O avertizare Cod Portocaliu de inundații a fost emisa pentru raurile Crișul Alb și Mureș, aceasta intrand in vigoare duminica, la ora 19.20, și urmand sa expire la ora 24.00, anunța Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, noteaza Mediafax.Conform sursei citate, vor aparea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii, ce vizeaza bazine hidrografice din judete situate in Moldova si Transilvania, potrivit Agerpres.Astfel, pana vineri, la ora 6:00, ca urmare a precipitatiilor lichide…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundații pe rauri din cinci județe din zona Moldovei, anunța MEDIAFAX.Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitațiilor lichide inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana la miezul noptii pe cinci rauri din judetele Bacau si Covasna, potrivit Agerpres.Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lasat cu…