Meteorologii au emis, duminica la pranz, mai multe avertizari – atat tip COD PORTOCALIU, cat și GALBEN. Sunt anunțate zonele in care vantul va sufla cu putere, unde va fi viscol și unde vor cadea ninsori. In unele zone montane inalte, vantul va sufla cu rafale de peste 120…140 km/h și va fi viscol puternic, […] The post Alerte de la meteorologi: viscol și ninsori! ANM a emis avertizari COD PORTOCALIU și GALBEN - HARTA first appeared on Ziarul National .