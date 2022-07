Stiri pe aceeasi tema

- Informația cu privire la plasarea obiectelor explozive a fost inregistrata și la alte sedii ale Judecatoriei Chișinau. Este vorba de sediile Buiucani, Botanica, Rișcani și Centru. La fel, ar fi fost minata cladirea Curții de Apel Chișinau și a Aeroportului Internațional Chișinau. Precizam ca la ora…

- Oamenii legii au fost puși pe jar astazi. O persoana necunoscuta a anunțat despre plasarea unor obiecte explozive in sediiile Judecatoriei Chișinau. Este vorba despre sediile Buiucani, Botanica, Rișcani și Centru.

- Presedinta Maia Sandu sustine ca, dupa ce Republica Moldova a primit statutul de tara candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana, Guvernul, Parlamentul si Presedintia vor continua sa munceasca zi de zi, alaturi de administratia publica locala, pentru ca dezvoltarea satelor si oraselor Moldovei,…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Janis Mazeiks, susține ca Republica Moldova mai are de muncit mult pana sa devina membru cu drepturi depline al UE, iar cat de rapid se va intampla acest lucru depinde de Guvernul și Parlamentul RM și felul in care vor promova reformele in diferite domenii de…

- Guvernul si Parlamentul o vor sustine pe Veronica Dragalin in dezideratul ei de a combate marea coruptie din Republica Moldova. O spune ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco, potrivit caruia decizia Veronicai Dragalin de a renunta la cariera din Statele Unite pentru a munci in Republica Moldova este…

- Guvernul și Parlamentul o vor susține pe Veronica Dragalin in dezideratul ei de a combate marea corupție din Republica Moldova. O spune ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, potrivit caruia decizia Veronicai Dragalin de a renunța la cariera din Statele Unite pentru a munci in Republica Moldova este…

- Primarul general, Ion Ceban, acuza deputații și miniștri PAS de „lobby pentru petroliști și Energocom”. Totodata, el susține ca „va sesiza Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generala și CNA pentru a verifica interesele personale a unor grupuri, privind livrarea energiei electrice catre Republica Moldova”,…