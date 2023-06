Stiri pe aceeasi tema

- Un submersibil folosit pentru a transporta turisti pentru a vizita epava Titanicului a disparut si echipele de salvare au inceput operatiunile de cautare a vasului si de salvare a persoanelor aflate la bord, au anuntat luni compania privata OceanGate Expeditions si Garda de Coasta din Boston, transmit…

- Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat "disparut" in Oceanul Atlantic si a declansat o operatiune de cautare si salvare, relateaza BBC News. O operatune de cautare a submersibilului era in desfasurare luni, declara BBC Paza de Coasta din Boston. Nu se stie cate…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a disparut in Oceanul Atlantic, declanșand o misiune de cautare și salvare, anuta BBC. Paza de Coasta din Boston a declarat pentru BBC ca o operațiune pentru gasirea submersibilului este in curs de desfașurare. Nu este clar daca…

- Un submarin folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a disparut in Oceanul Atlantic, declanșand o misiune de cautare și salvare, noteaza Mediafax.Paza de coasta din Boston a declarat pentru BBC ca o operațiune de cautare a submarinului era in curs de desfașurare luni. CITESTE…

- Un submersibil folosit pentru a duce turiștii sa vada epava Titanicului a fost dat disparut luni, 19 iunie, in Oceanul Atlantic. O misiune de cautare și salvare a fost declanșata rapid, au anunțat reprezentanții Garzii de Coasta din Boston, relateaza BBC.Nu se știe deocamndata daca și cați oameni se…

- Paza de Coasta a SUA a confiscat peste 14.153 de kilograme de cocaina in valoare de peste 186 de milioane de dolari. Autoritatile au declarat ca drogurile au fost interceptate in timpul a noua cazuri separate in apele internationale din Oceanul Atlantic si Marea Caraibelor. Doisprezece presupusi contrabandisti…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, in muntii Bucegi, la peste 1.800 de metri. Riscul mare de avalansa inseamna risc de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, in timp ce riscul moderat echivaleaza cu riscul de gradul doi. In majoritatea muntilor din tara, la peste…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP. Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa,…