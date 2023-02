Alertă!Risc de atac terorist ridicat în Istanbul. Consulatul german din cel mai mare oraş din Turcia, închis miercuri din cauza unei amenințări Consulatul german de la Istanbul va fi inchis miercuri din cauza unei amenintari sporite de atac in cel mai mare oras din Turcia, a anuntat Ministerul de Externe german, relateaza DPA, citata de Agerpres. Germania si-a avertizat cetatenii din Istanbul ca riscul de atac este in mod special ridicat in cartierul central Beyoglu si in […] The post Alerta!Risc de atac terorist ridicat in Istanbul. Consulatul german din cel mai mare oras din Turcia, inchis miercuri din cauza unei amenințari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

