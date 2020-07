Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost agresata verbal de un pensionar, in timpul unei conferințe de presa. Alexandru susținea o conferința comuna cu Ciprian Ciucu, președintele PNL Sector 6, in timp ce declarațiile au fost intrerupte de un varstnic care s-a apropiat de ministru și a inceput sa vocifereze foarte agresiv: ”Marește pensia! Huo! Minciuni! Ia mana de pe mine, ca te omor!”, au fost cateva dintre replicile pensionarului care s-a manifestat irascibil in timpul conferinței. ”Va rog sa nu fiți agresiv”, l-a rugat ministrul pe batran. Ministrul a declarat ca PSD exploateaza și manipuleaza…