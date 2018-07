Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, in urma demersurilor misiunii diplomatice, a rezultat faptul ca pasagerii cursei Wizz Air aflați pe aeroportul Luton au fost relocați catre alte zboruri cu destinația Romania. ”In ceea ce privește situația grupului de cetațeni romani aflați pe aeroportul Stansted,…

- Mai mulți romani, printre care 25 de copii, au fost blocați in Londra, dupa ce compania Ryanair a anulat zborul din cauza furtunilor puternice din capitala Marii Britanii, in timp ce alții care aveau bilete la WizzAir au fost relocați catre alte zboruri cu destinația Romania, a informat MAE.”Ambasada…

- Circa 50 de oameni au fost evacuati joi dintr-un bloc de locuinte din nord-vestul Londrei unde a izbucnit un incendiu.Nu au fost inregistrati raniti care sa necesite tratament in spital, a precizat Serviciul de ambulanta din Londra.

- Momente cumplite in Resita, dupa o furtuna care a durat o ora si a maturat totul in cale. De frica vijeliei, doi copii s-au adapostit intr-un tomberon. Au ramas insa blocati acolo iar pompierii au venit de urgenta sa ii scoata. Orasul a fost pentru doua ore sub cod portocaliu de ploi.

- A fost "mama tuturor furtunilor" in noaptea de sambata spre duminica in Marea Britanie. Asa o numesc meteorologii. Peste 15.000 de fulgere au brazdat cerul, la Londra si in sudul Angliei. Unul dintre fulgere a lovit sistemul de alimentare cu kerosen a avioanelor de pe aeroportul Stansted, de langa Capitala,…