Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabila pentru majoritatea județelor din țara. Meteorologii se așteapta la instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate. Ploile și instabilitatea atmosferica se reintorc la acest final de saptamana, anunța…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate cantitativ pentru acest final de saptamana, intre judetele vizate fiind si Neamtul. Intervalul de valabilitate este 7 iulie, ora 16:00 – 9 iulie, ora 21:00. “In zonele deluroase…

- Cod galben de furtuni in perioada 7-9 iulie. Furtunile și ploile amenința Romania in urmatoarele zile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben pentru acest weekend, prognozand pe tot teritoriul țarii ploi și vijelii, accentuate in Oltenia, Transilvania și local in Muntenia. Avertizarea…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 32 de judete, in vigoare de sambata pana luni. Sunt asteptate ploi si instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit ANM, de sambata ora 16.00 pana luni ora 21.00 sunt asteptate ploi si instabilitate atmosferica accentuata. In zonele deluroase si montane,…

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile in mai multe judete din Oltenia, Banat, Transilvania si Muntenia. Astfel, potrivit Administratiei...

- Pe parcursul zilei de vineri (22 iunie) vor fi averse torențiale, vijelii, descarcari electrice și izolat grindina la inceput in Banat, Crișana și Maramureș, apoi in Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și in nordul Munteniei. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se…

- Localitati din 12 judete situate in Oltenia, Transilvania si Muntenia sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de vreme instabila, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in cursul zilei de marți, un cod galben de inundații, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina in perioada 13 iunie ora 14:00 – 15 iunie ora 08:00. Zonele vizate sunt Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei…