- Doi vulcani erup in același timp in Italia. Protecția Civila a emis joi seara alerta roșie pentru vulcanul Stromboli - unul dintre cei patru vulcani activi ai Italiei, care formeaza insula cu același nume din apropierea Siciliei. Și Etna din Sicilia și-a intensificat activitatea vulcanica.

- Vulcanul Etna din Sicilia a erupt din nou, pe data de 4 iulie 2024. Norul de cenușa are o inalțime de peste 4,5 kilometri. Zborurile au fost restricționate e aeroportul din Catania. Specialiștii monitorizeaza atent situația. Vulcanul Etna din Sicilia a erupt Cel mai mare vulcan activ din Europa a erupt…

- Alerta cu bomba intr-un avion care a aterizat pe aeroportul Otopeni. O persoana a apelat la 112 pentru a anunța ca aeronava, care se afla in acest moment in Romania, este minata. SRI intervine și verifica avionul, dar și bagajele pasagerilor. Alerta cu bomba in Romania Autoritațile au primit o alerta…

- 1190 – Regele Richard I al Angliei și regele Filip al II-lea al Franței pornesc in cea de-a Treia Cruciada. 1433 – Johannes Gutenberg incepe sa lucreze la prima sa biblie tiparita. 1578 – Nașterea lui Johannes Kepler, astronom german. 1660 – Regele Carol al II-lea revine in Anglia și este restabilit…

- Estonia a acuzat Rusia de incalcarea reglementarilor privind spatiul aerian international prin interferarea cu semnalul GPS, ministrul de externe de la Tallinn anunțand ca va aborda problema cu partenerii din NATO si din Uniunea Europeana.

- Un barbat a fost arestat, sambata, in Danemarca, in legatura cu o amenintare cu bomba la aeroportul Billund, a anuntat politia intr un comunicat.Aeroportul, al doilea ca marime din Danemarca, situat in partea central vestica a tarii, a fost evacuat si ramane inchis in urma amenintarii, potrivit stiripesurse.ro."Evacuarea…

- Vulcanul Etna este cel mai inalt și activ vulcan din Europa. Situat pe insula Sicilia din Italia, se estimeaza ca vulcanul erupe la fiecare 3 luni și are o activitate de peste 6.000 de ani. Descopera o serie de curiozitați despre vulcanul Etna!Muntele Etna are unul dintre cei mai faimoși vulcani ai…