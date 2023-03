Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti este cu 56 mai mare fata de ziua de…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- In anul 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost inregistrate 12.368 cereri de azil, cele mai multe fiind depuse de cetatenii din Ucraina. O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimate in scris sau oral, in fata autoritatilor competente,…

- Romania se afla in cea de a treia saptamana a creșterii numarului cazurilor de infecții respiratorii, dar nu va fi declarata epidemie de gripa pentru ca asta ar implica impunerea unor noi restricții, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca va fi instituita „stare de…

- Președintele Klaus Iohannis este „destul de optimist” ca procesul de aderare a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen se va incheia cu „un rezultat pozitiv” in 2023. Iohannis a participat, joi, la summitul UE de la Bruxelles, pe agenda caruia nu s-a aflat subiectul aderarii romaniei la Schengen.…

- Marcel Ciolacu nu crede ca am mai avea vreo șansa de aderare in cadrul unui Consiliu extraordinar JAI, din moment ce Austria iși menține poziția de a vota impotriva țarii noastre. Liderul PSD crede ca strategia Romaniei trebuie schimbata. „Cred ca Romania trebuie sa aiba o strategie eficienta și de…