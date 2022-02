ALERTĂ! Vladimir Putin a recunoscut independenţa teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, dupa un discurs fluviu, cu trimiteri istorice prin care a motivat pretențiile Rusiei. Conflictul dintre Rusia si Ucraina poate degenera oricand, iar cel mai negru scenariu al Occidentului este aproape de a deveni realitate. Luni seara, intr-o mișcare de forța, liderul de la Kremlin a informat lumea intreaga ca va recunoaște independența regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. „Au fost parte a teritoriului rus”, a declarat Vladimir Putin, intr-o transmisiune televizata. Discursul președintelui… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

