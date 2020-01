Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de infectare cu noul coronavirus chinez au fost confirmat în Franța, fiind primele de acest tip din Europa, a anunțat vineri seara ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, potrivit AFP. Este vorba de un pacient internat la Bordeaux (sud-vest) și un altul la Paris,…

- Un student din Nepal de origine chineza are coronavirusul aparut in China, a comunicat vineri seara Ministerul Sanatatii din Kathmandu, citat de agentia Reuters si de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Acesta este primul caz confirmat de coronavirus din Nepal. Pacientul a fost plasat in…

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…

- Patru cetațeni chinezi banuiți ca sunt infectați cu un coronavirus periculos sunt tratați la spitalele din Scoția. Pacienții, sosiți din orașul Wuhan, prezinta probleme respiratorii și au fost internați in unitațile medicale din Edinburgh și Glasgow, potrivit site-ului publicației Scottish Sun.Șeful…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN.Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat…

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…