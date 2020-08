Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un COD PORTOCALIU de ploi torentiale, valabil in cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpatii Meridionali si Orientali, de azi de la ora 12 pana la ora 23. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de vreme rea, valabil pentru 13 de județe din centrul, estul și nordul țarii. Sunt așteptate ploi torențiale, fulgere și grindina. ANM a emis un Cod Portocaliu de vreme severa, valabil in intervalul valabil in intervalul 24 august, ora…

- Iasul este azi sub avertizare tip cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate. In intervalul 24 august, ora 12:00 – 24 august, ora 23:00, in cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpatii Meridionali si Orientali vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de instabilitate atmosferica, pentru judetul Neamt. Aceasta este valabila astazi, 24 august, intre orele 12:00-23:00. “In cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Orientali vor…

- Meteorologii au emis luni avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vijelii, pentru 33 de județe. Avertizarea Cod galben vizeaza 14 județe și este in vigoare de la ora ora 10:00 și pana marți, la ora 23:00.Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, in sud-vestul, centrul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de furtuni valabil pe parcursul zilei de luni in 19 judete. Potrivit meteo rologilor, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpatii Meridionali si Orientali vor fi…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, valabil in cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Orientali, de luni de la ora 12.00, pana la ora 23.00, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax.„In…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de ploi pentru 9 județe din nordul țarii. Alte 18 sunt sub cod galben.In nordul Moldovei și in zona Munților Apuseni, apoi și in Maramureș și in nordul Transilvaniei vor fi…