Alertă! VIJELII peste o jumătate de țară Alerta de ploi torențiale si vijelii in Romania. Avertizarea ANM intra in vigoare in scurt timp In zonele menționate vor aparea furtuni, descarcari electrice și grindina. In vestul țarii, din aceasta seara și pana maine la amiaza va fi in vigoare un cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, in intervalul 18 august, ora 12:00 – 18 august, ora 18:00, in Banat, Crișana, Maramureș, local in Transilvania și vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

