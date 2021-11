ALERTĂ| Vaccinurile pe bază de ARN mesager provoacă miocardită şi pericardită, indică un amplu studiu francez ALERTA| Vaccinurile pe baza de ARN mesager provoaca miocardita si pericardita, indica un amplu studiu francez Vaccinurile pe baza de ARN mesager provoaca miocardita si pericardita, indica un amplu studiu francez Vaccinurile pe baza de ARN mesager impotriva COVID-19 cresc riscul de miocardita si pericardita, insa acesta este rar si nu afecteaza beneficiul vaccinarii, a indicat luni un amplu studiu francez, potrivit AFP. Condus de structura Epi-Phare, care combina Asigurarile de Sanatate (Cnam) si Agentia pentru Medicamente (ANSM), acest studiu caz-martor s-a concentrat pe persoane cu varsta cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

