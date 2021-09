ALERTĂ! Vaccinații sunt scutiți de carantina de noapte Premierul Florin Cițu a anunțat ca in ședința de Guvern de azi vor fi aduse cateva modificari la hotararea de saptamana trecuta, astfel incat sa nu mai fie nevoie de testarea copiilor cu varste intre 6 și 12 ani in localitațile in care accesul la mai multe activitați se face in baza certificatului verde. Persoanele vaccinate vor fi scutite de carantina de noapte, iar magazinele vor ramane deschise și dupa ora 18:00 in localitațile cu incidența peste 4 la mie, a mai spus premierul. „Vom avea o sedinta de Guvern la pranz pentru a adopta o hotarare de Guvern care sa modifice cateva dintre aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

