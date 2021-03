ALERTĂ! Vaccinarea cu Astra Zeneca continuă în România! Lotul ABV2856 va fi pus în carantină Vaccinarea cu Astra Zeneca va continua in Romania, dar autoritațile au decis, joi seara, ca masura de extrema precauție, scoaterea din centrele de vaccinare, acolo unde au fost distribuite, a acelor doze ramase din lotul ABV2856, pentru care s-au semnalat probleme in Italia, și inlocuirea lor cu alte doze, din alte loturi primite de Romania de la Astra Zeneca, potrivit unui comunicat al CNCAV. Este vorba de 4.257 de doze care se regasesc in centrele de vaccinare din județele Bacau, Bihor, Botoșani, Dolj, Gorj, Iași, Neamț, Suceava, Timiș, Valcea, Vaslui și 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

