Alertă: ursoaică cu puii săi la plimbare pe un bulevard din Sinaia O ursoaica, insoțita de cei doi pui ai sai, a fost vazuta marți dimineața in centrul orașului Sinaia, plimbandu-se pe bulevardul Ferdinand. Animalele au fost indepartate in padure de catre jandarmii solicitati sa intervina la fata locului. Jandarmii au asigurat monitorizarea zonei si informarea cetatenilor cu privire la potentialul pericol. La fata locului s-a deplasat […] The post Alerta: ursoaica cu puii sai la plimbare pe un bulevard din Sinaia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut, luni, cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…

- Scandal la parada LGBTQ Pride din Iasi, intre maniestanți și asociațiile creștine din oraș. Sute de oameni au marșaluit pe strazi, iar cei care ii contesta, i-au urmarit și i-au stropit cu agheasma. Jandarmii au incercat sa țina separat cele doua grupuri. Sute de persoane au participat duminica, 5 iunie,…

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un deținut condamnat la 23 de ani de detenție a fugit dintr-un spital de urgența unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical. „Marți, in jurul orei 07:17 , deținutul Dinca Adrian Constantin, in varsta de 32 de ani, condamnat definitiv la o…

- Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate. Asta prevede o hotarare care a fost adoptata de Guvern. Executivul a anuntat ca a…

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe. Potrivit informarii, in intervalul sambata ora 13.00 – marți…

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Guvernul de la Berlin anticipeaza o deteriorare considerabila a livrarilor de gaze cauzata de razboiul din Ucraina. Ministrul federal al economiei Robert Habeck a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea fazei de alerta timpurie a planului de urgența privind gazele.…