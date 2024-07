Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii americani au anunțat vineri ca urmeaza un weekend cu temperaturi extreme in SUA, in timp ce pompierii din California se lupta in continuare cu unul dintre primele mari incendii de vegetatie ale sezonului, informeaza Reuters.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de canicula, valabila in aproape toata Romania duminica, 30 iunie, și luni, 1 iulie. In intervalul menționat se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat. Alerta meteo ANM de canicula…

- Trei sferturi din țara se afla sub o atenționare cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabila duminica, 30 iunie, și luni, 1 iulie, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, „in Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 20 iunie, avertizari cod galben și portocaliu de canicula, care vizeaza cea mai mare parte din țara. In București, vremea va fi, de asemenea, caniculara.Incepand de astazi, 20 iunie, de la ora 10.00 și pana sambata, 22 iunie, la aceeași ora, meteorologii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben și portocaliu de canicula in Romania, azi si maine. Potrivit specialistilor, valorile resimtite vor depasi 40 de grade Celsius. Marți, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie a transmis ca atat la nivelul Transilvaniei, cat și in restul țarii vor exista temperaturi extreme ce pot atinge pana la 40 de grade Celsius, dar exista și avertizari pentru fenomene de instabilitate. In cazul sud-vestului Transilvaniei, codul…

- Mai multe județe din vestul țarii se afla vineri, 24 mai, sub o atenționare cod galben de vreme instabila, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In Capitala sunt anunțate temperaturi maxime de 30 de grade!Potrivit ANM, vineri, intre orele 12.00 și 21.00, „in Banat, Crișana și in vestul…

- Un val de aer polar a ajuns in Romania, iar in aceasta dimineata au fost inregistrate chiar si temperaturi de -1 grad Celsius. La munte a nins, iar stratul de zapada este unul consistent. Alina Serban, meteorolog ANM, a prezentat luni, la Antena 3 CNN, prognoza meteo actualizata pentru perioada urmatoare.…