Stiri pe aceeasi tema

- Un urs liber se plimba de cateva nopți prin Gradina Zoologica Targu Mureș și a omorat o caprioara, au anunțat, joi, reprezentanții ZOO, pe pagina de Facebook, dar ei primesc in continuare vizitatori susținand ca, pe timp de zi, ”Gradina Zoologica este sigura pentru vizitare”.„De cateva nopți, un urs…

- Ursul a intrat de mai multe ori in incinta Gradinii Zoologice, fiind suprins de camerele de supraveghere. De fiecare data, paznicii au alertat Jandarmeria, care a venit și a alungat animalul. In aceasta dimineața, insa, ursul a reușit sa intre in incita caprioarelor, unde a ucis un animal. Soluțiile…

