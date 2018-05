E stare de alerta in Irlanda! Un roman a disparut fara urma. Nimeni nu l-a mai vazut de o luna. Numele barbatului este Marian Ghița și are 40 de ani Acesta are 1.70 m inalțime. Are parul scurt, este brunet și are ochii caprui. Marian Ghița a fost vazut ultima oara in Dublin, capitala Irlandei, […] The post Alerta! Un roman a fost dat disparut in Irlanda! Poliția a cerut ajutorul cetațenilor appeared first on Cancan.ro .