- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit din cauza noului tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan, au anuntat autoritatile, citate de Bloomberg, scrie news.ro.Dintre cei 41 de oameni diagnosticati cu virusul, sapte se afla in stare critica, doi au fost externati,…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…

