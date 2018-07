ALERTĂ! Un nou record pentru ROBOR la trei luni: 3,27%, maximul ultimilor patru ani şi patru luni ROBOR la trei luni a crescut astazi la 3,27%, fata de 3,24%, maximul ultimilor patru ani si patru luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 5 martie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 3,37%. ROBOR la sase luni a crescut la 3,32%, nou maxim al ultimilor patru ani si trei luni (13 mai 2014 cand BNR a anuntat un nivel de 3,32%). Primele patru banci din sistemul bancar lucreaza cu dobanzi legate de indicele de referinta Robor la 6 luni. La sfarsitul lunii mai (31 mai 2018), ROBOR 3M era cotat la 2,94%, iar indicele ROBOR 6M era situat la 3,00%. ROBOR reprezinta rata medie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

