ALERTĂ. Un nou record al indicelui ROBOR Indicele ROBOR la trei luni a urcat vineri cu 0,14 puncte procentuale pe piata interbancara la nivelul de 3,09% pe an, de la 2,95% cat era joi. O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata pe 30 septembrie 2014, respectiv 3,10% pe an. Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 22 iunie 2017, indicatorul era la 0,83% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a sarit la 3,16%, de la 3,07% joi. ROBOR la noua luni, care reprezinta rata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri pe piata interbancara la 2,89% pe an, de la 2,87%, ajungand la valoarea inregistrata in data de 14 octombrie 2014, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost inregistrata pe 16…

- Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 2,65-, de la 2,58-. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,54%, de la 2,49% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost inregistrata pe…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,54%, de la 2,49% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiată a fost înregistrată…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiată a fost înregistrată…

- O valoare apropiata de nivelul de marti a acestui indice a fost inregistrata in 27 octombrie 2014, respectiv 2,33%. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,52%, de la nivelul de 2,49% inregistrat luni. De asemenea,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…