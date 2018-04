Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu a izbucnit miercuri seara la Institutul de Boli Cardiovasculare I. M. Georgescu din Iasi, informeaza reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta ISU Iasi.Un apel primit la serviciul 112 ne anunta ca a izbucnit un nou incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare. Incendiul este…

- UPDATE ora 20:15 Acoperisul de la Institutul de Boli Cardiovasculare a inceput sa fumege in aceasta seara. Potrivit martorilor, in zona a fost auzita si o explozie. Echipajele ISU au fost mobilizate la fata locului. Din primele informatii, se pare ca incendiul nu a reizbucnit, insa sunt analizate compartimentele…

- Barbatul a decedat miercuri dupa-amiaza, dupa ce fusese transferat de la Institutul de Boli Cardiovasculare, la Institutul Regional de Oncologie (IRO) in stare foarte grava, in urma incendiului de la etajul 6 al unitatii medicale. Pacientul a intrat in stop cardio-respirator cu putin timp…

- Panica in aceasta noapte la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. I.M. Georgescu” din zona Copou. Un incendiu puternic a cuprins unitatea medicala. Flacarile au cuprins instantaneu acoperisul spitalului, iar mai multi pacienti au fost evacuati de urgenta si transferati in alte unitati. Din primele…

- Reprezentantii ISU au anuntat, miercuri, ca Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a fost sanctionat cu avertisment in cursul anului 2017 intrucat nu detinea autorizatie de securitate la incendiu.

- Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare „I.M.Georgescu” din Iasi a fost stins miercuri dimineata, dupa aproape sase ore de la izbucnire, au informat reprezentantii IGSU. Managerul Institutului de Chirurgie Cardiovasculara, prof.univ.dr Grigore Tinica, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul…

- Alerta la Institutul de Boli cardiovasculare din Iasi, acolo unde un incendiu care a izbucnit in toiul noptii de marti spre miercuri a mobilizat imediat autoritatile. De mai bine de sapte ore,...

- Un incendiu violent a izbucnit in Capitala, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Potrivit ISU , 7 autospeciale de stingere au fost trimise la fata locului.Din primele informatii, incendiul se manifesta violent, cu degajare mare de fum.…