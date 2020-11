Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ unu din cinci oameni care au avut Covid-19 este diagnosticat ulterior cu o tulburare psihica, precum anxietate, depresie si insomnie, in decurs de trei luni de cand a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, arata rezultatele unui studiu Oxford, potrivit The Guardian citat de news.ro.Analiza,…

- Specialiștii in psihiatrie au descoperit ca exista posibilitatea ca multe persoane care au fost infectate și vindecate de COVID-19 sa fie supuse unui risc mai mare de a dezvolta boli mintale, au declarat luni psihiatrii, dupa ce un studiu amplu a constatat ca 20% dintre cei infectați cu coronavirus…

- In prezent au loc studii clinice in faze finale referitoare la vaccinuri pentru noul coronavirus, dar Vallance a spus ca este improbabil ca vreunul dintre ele sa eradicheze virusul. "Notiunea de eliminare a Covid-19 nu este corecta, pentru ca va reveni", a spus acesta, subliniind ca o singura…

- Cercetatorii de la King's College London au studiat tiparele de risc pentru boala prelungita COVID-19 prin intermediul unei aplicatii in care persoanele testate pozitiv la noul coronavirus si-au introdus simptomele. Potrivit estimarilor bazate pe rezultatele studiului, una din 20 de persoane are simptome…

- Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat marti o pauza la nivel mondial in testele clinice ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa aparitia unei boli neexplicate la un participant, scrie AFP. Un purtator de cuvant al AstraZeneca a declarat pentru The Guardian ca reacția adversa…

- La comanda guvernului de la Londra, AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. Antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. In Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, vaccinul este in faza de…