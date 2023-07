Un nou caz de dispariție in atenția poliției. In noaptea de 22 spre 23 iulie, polițiștii Secției 1 Groși au fost sesizați de catre o femeie, de 31 de ani, din Coltau, despre faptul ca in cursul zilei de ieri, 22 iulie, in jurul orei 14.00, soțul sau CIUCUR ROMULUS, de 39 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, iar pana in prezent nu s-a intors. „Totodata acesta a fost sunat in repetate randuri pe numarul de telefon pe care il utilizeaza, insa acesta este inchis. Semnalmente: constituție atletica, inalțime 1,74 m, greutate 78 kg, par scurt castaniu, ochi caprui, aspect neingrijit, cercel in…